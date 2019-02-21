Дмитрий Аленичев: "Верю, что футболисты "Енисея" сотворят чудо"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев на сборах в Турции поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России, сообщает официальный Youtube-канал красноярской команды.

Напомним, что "Енисей" занимает последнее место в РПЛ после 17 туров с 10 очками.

– Конечно, учитывая положение "Енисея" в турнирной таблице – ситуация тяжелая. Считаю, что не все потеряно. Приобретения добавят нам скорости, мощи. Мне хотелось бы, чтобы в каждой игре мы набирали очки. Если мы будем набирать очки, то сможем поправить турнирную ситуацию. Это банальные вещи. Я верю в своих ребят, верю, что они сотворят чудо, – сказал Аленичев в интервью пресс-службе "Енисея".