Дмитрий Аленичев: "Меня "притащили" Федуну? Уверен, что было принято взвешенное решение"

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".

– Вас задели слова Леонида Федуна, который недавно сказал, что вас ему в "Спартак" "притащили"?

– Может, журналисты неправильно интерпретировали? Я дословно не знаю, о чем велись разговоры между Федуном и профессионалами, которым он хотел передать клуб в управление. Но представляю.

Считаю, что ни одному президенту клуба – тем более такому, как "Спартак", – никто не способен навязать и тем более заставить подписать игрока или тренера. Так просто не бывает. Исключено. Уверен, когда принималось решение по моей кандидатуре, Леонид Арнольдович все обдумывал не эмоционально, а взвешенно. (Вячеслав Короткин)

Полностью первая часть интервью Аленичева //

Вторая часть интервью - скоро в "СЭ"!