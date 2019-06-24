Дмитрий Аленичев: "Кононов полностью отработает свой контракт"

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".
– Ваш прогноз – Кононов дотянет со "Спартаком" хотя бы до зимы?
– Да он проработает до следующего лета, до окончания срока контракта.
– На чем базируется ваша уверенность?
– А зачем менять до зимы?
– У вас не складывается ощущения, что чистка состава и покупка новичков делается под то, чтобы в следующем году в "Спартак" вернулся Станислав Черчесов?
– Первый раз об этом слышу. Есть такие разговоры? (Вячеслав Короткин)
Полностью первая часть интервью Аленичева //
Вторая часть интервью - скоро в "СЭ"!
Загрузка...