Дмитрий Аленичев: "Кононов полностью отработает свой контракт"

Первая часть эксклюзивного разговора с бывшим хавбеком и главным тренером "Спартака" Дмитрием Аленичевым, который в сезоне-2018/19 возглавлял "Енисей".

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– Ваш прогноз – Кононов дотянет со "Спартаком" хотя бы до зимы?

– Да он проработает до следующего лета, до окончания срока контракта.

– На чем базируется ваша уверенность?

– А зачем менять до зимы?

– У вас не складывается ощущения, что чистка состава и покупка новичков делается под то, чтобы в следующем году в "Спартак" вернулся Станислав Черчесов?

– Первый раз об этом слышу. Есть такие разговоры? (Вячеслав Короткин)

Полностью первая часть интервью Аленичева //

Вторая часть интервью - скоро в "СЭ"!