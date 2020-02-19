Дмитрий Аленичев: «Хорошо знаю Соболева, ему рано в «Спартак»

Экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о приглашении нападающего Александра Соболева в московскую команду.

— Я удивлен, что «Спартак» взял Соболева, — сказал Аленичев. — В такую команду, как «Спартак», как мне кажется, Саше еще рано. Вот летом — было бы нормально. Он неплохо начал осеннюю часть чемпионата, забил много голов, но... Я Сашу знаю хорошо, он — сибирский парень, откровенный. Тем не менее, считаю, что ему надо было окрепнуть в другой команде. Учитывая, что он играл в «Крыльях» и был одним из ведущих футболистов, ему, наверное, нужно было оставаться в Самаре. Он мог и помочь команде, которая в непростом положении в таблице, и доказать голами, что его результативность осенью была не случайной. Не факт, что он будет играть в стартовом составе «Спартака». Да, можно сделать ставку на него, но не факт, что он будет забивать. В «Спартаке» другое психологическое давление. (Евгений Белоусов)