Дмитрий Аленичев: «Спрашиваю Титова: «Почему ты всю жизнь в «Спартаке»?»

Прославленный полузащитник «Порту», «Ромы», и «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями о дебюте Федора Смолова в «Сельте». Форвард отметился голом в ворота «Реала» в выездном матче чемпионата Испании (2:2). Также Аленичев вспомнил о неотъезде в Европу своего друга Егора Титова. Экс-капитан красно-белых почти всю карьеру провел в «Спартаке», а за границей провел только сезон-2009 в казахстанском «Локомотиве».

— Я видел Федя исполнил просто здорово — одним принял, вторым забил, — отметил Аленичев. — Это то, что надо. Хочется, чтобы побольше среди наших футболистов было таких поступков, как у Смолова. Даже в 29 лет. Знаю, что он потерял финансово. До человека все-таки дошло, что там другой уровень чемпионата, абсолютно другие футболисты более высокого класса. На своем опыте я знаю, что время для футболиста уходит очень быстро. Я очень часто спрашиваю моего друга Егора Титова: «Почему ты всю жизнь в «Спартаке»? Тебя же в «Баварию» приглашали!». Хочется, чтобы и другие наши игроки попробовали на себе сильные европейские лиги. (Евгений Белоусов)