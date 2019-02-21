Дмитрий Аленичев: "Беспокоит, что "Енисей" провел все контрольные игры без поражений"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвел итоги зимних сборов в Турции и выразил озабоченность, что его команда ни разу не проиграла за пять контрольных матчей, сообщает официальный Youtube-канал красноярской команды.

Первую игру после зимней паузы "Енисей" проведет против "Ростова" в рамках 18-го тура чемпионата России. Встреча пройдет 3 марта.

– Сборы прошли очень плодотворно. На мой взгляд, функциональная работа, которая была необходима ребятам, тоже прошла хорошо. Провели пять контрольных игр. Также очень важно для меня, как для тренера, что эти сборы прошли без серьезных травм. Уже видно то сочетание игроков и схема, которые будут использоваться в первой игре против "Ростова".

Меня беспокоит, что "Енисей" провел все контрольные игры без поражений. У футболистов появляется самоуспокоенность. Но это уже моя задача – следить за эти, а также донести до ребят, что в РПЛ будет очень сложно. Легких игр не будет. Хотя на сборах такие были, – сказал Аленичев в интервью клубной пресс-службе.