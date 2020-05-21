Бывший тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода Валерий Овчинников поделился мнением о решении московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным. Его заменит Марко Николич.

— Руководство хотело убрать контролера, — цитирует Овчинникова «Спорт уик-энд». — Они убрали человека, который контролировал всю ситуацию.

— Болельщики клуба вступились за Юрия Палыча...

— А дальше что? Я тоже двумя руками и ногами за Юрия Палыча Семина. Надо выкинуть этот совет директоров, тогда что-то поменяется. Короче, надо их всех уволить: и клубных работников, и совет директоров. Только один человек может что-то изменить — это президент РЖД.

Но есть еще один нюанс. Осталось восемь туров, тут важно, как команда стартует после возобновления. Сами понимаете, второе место, которое сейчас занимают железнодорожники, — это деньги. Они же там, в «Локомотиве», сейчас говорят о тяжелых временах, так вот, второе место — это и деньги, и Лига чемпионов.

Для меня, честно говоря, тоже «Локомотива» больше нет. Я смотрел матчи этой команды только потому, что «Локомотив» для меня связан с Семиным. И мне было интересно. А что касается дурака с инициативой, Баринов, наверное, имел в виду одну фамилию, того, кто все это и заварил. Все понимают, о ком речь.