Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).

— Как вы думаете, как эта ситуация скажется на Дзюбе? Негативно или позитивно? — вопрос корреспондента «СЭ».

— В жизни ошибки совершают все. Для меня футболисты — как дети. Никакой родитель не отвернется от сына. Со своей стороны я делаю все, что могу.

— Как вы относитесь к тому, что сегодня скандировал вираж?

— Единственное, что может сделать Артем — завоевать доверие игрой и самоотдачей на футбольном поле. Он должен выполнять свою работу на 100 процентов. (Гоша Чернов)