Семак — о Дзюбе: «Для меня футболисты — как дети. Ни один родитель не отвернется от сына»
8 ноября 2020, 21:43
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 14-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:1).
— Как вы думаете, как эта ситуация скажется на Дзюбе? Негативно или позитивно? — вопрос корреспондента «СЭ».
— В жизни ошибки совершают все. Для меня футболисты — как дети. Никакой родитель не отвернется от сына. Со своей стороны я делаю все, что могу.
— Как вы относитесь к тому, что сегодня скандировал вираж?
— Единственное, что может сделать Артем — завоевать доверие игрой и самоотдачей на футбольном поле. Он должен выполнять свою работу на 100 процентов. (Гоша Чернов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи