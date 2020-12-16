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Для болельщиков «Уфы» вход на стадион «Краснодара» будет свободным

16:40
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17 декабря «Уфа» в заключительном матче 2020 года встретится с «Краснодаром». Игра 19-го тура Тинькофф РПЛ состоится в Краснодаре в 18.00 (мск), сообщает сайт уфимцев.

По взаимной договоренности с ФК «Краснодар» билеты на гостевой сектор для болельщиков ФК «Уфа» будут бесплатные.

Дополнительная информация:

https://www.fcufa.pro/news-new/dlya-bolelshchikov-fk-ufa-vkhod-na-stadion-krasnodar-svobodnyj

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