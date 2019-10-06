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Дивеев отметил игру Еременко перед матчем с «Ростовом»

6 октября 2019, 10:14
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев — о матче с «Ростовом» в 12-м туре чемпионата России. В составе соперника он выделил Романа Еременко.

— Думаю, в топ-6 команд РПЛ они входят, — цитирует Дивеева официальный Twitter клуба. — Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы. Еременко — сильный футболист. Смотрю на его игру — его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас «Ростов» идет на своем месте.

Матч ЦСКА — «Ростов» начнется в 16.30 по московскому времени.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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