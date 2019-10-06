Дивеев отметил игру Еременко перед матчем с «Ростовом»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев — о матче с «Ростовом» в 12-м туре чемпионата России. В составе соперника он выделил Романа Еременко.
Сегодня проведём заключительный матч перед перерывом на сборные!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 6, 2019
?? #ЦСКАростов
? РПЛ
? 16:30 мск
? ВЭБ Арена
? Матч Премьер
? https://t.co/mDuvwwBtDd pic.twitter.com/8G3g22hnX7
— Думаю, в топ-6 команд РПЛ они входят, — цитирует Дивеева официальный Twitter клуба. — Все линии отлично укомплектованы, есть хорошие легионеры-исландцы. Еременко — сильный футболист. Смотрю на его игру — его не предугадаешь. Боевая команда, сейчас «Ростов» идет на своем месте.
Матч ЦСКА — «Ростов» начнется в 16.30 по московскому времени.
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