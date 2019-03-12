Директор по безопасности РПЛ - о досмотре перед дерби в Химках: "Болельщик "Спартака" сам снял штаны"

Директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин прокомментировал фотографию "СЭ", на которой болельщик "Спартака", проходя на стадион "Арена Химки", при досмотре стоит со спущенными штанами.

Матч 19-го тура чемпионата России "Динамо" – "Спартак" (0:1) состоялся в Химках 10 марта.

– Никто штанов (с болельщика) не снимал, – сказал Мейтин. – Он сам сказал: могу снять штаны, и сам их снял. Это была его инициатива. И сразу была сделана эта фотография.

Говорят, что чуть ли не всех раздевали до штанов. Могу вас заверить, что этого никогда не делалось. Стюарды проводили осмотр в присутствии полиции. Когда такие материалы выходят еще до матча, это создает ненужную панику и напряженность среди зрителей. Эту фотографию мне показывали до матча, но я не мог давать никаких комментарии, не проведя проверку. (Александр Рогулев)

На футбол без штанов. Болельщиков унизили в Химках