Директор «Локомотива»: «Черданцев 4 раза сказал, что Семин оскорбил судью. Уровень неточности оскорбителен»

Директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо раскритиковал работу комментатора «Матч ТВ» Георгия Черданцева в матче 20-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:0). Главный тренер москвичей Юрий Семин получил две желтых карточки в первом тайме.

— Черданцев четыре раза сказал об «оскорблениях» со стороны Семина, — написал Брейдо в своем Twitter. — Хотелось бы посмотреть видео/аудио этих «оскорблений». Палыч кричал, что была игра в мяч, потом намекал на желтую. Эмоции, давление — что угодно. Но не оскорбления. А уровень неточности в словах Черданцева оскорбителен.