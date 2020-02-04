Директор «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал информацию пресс-службы армейцев о том, что 20-летний нападающий его клуба Кирилл Колесниченко отправился на просмотр в ЦСКА.

— Да, пока речь идет только о просмотре, — подтвердил Ларин.

— Правда, что интерес к нему проявлял «Зенит», но сам игрок сделал выбор в пользу армейцев?

— Вообще мне интересно, откуда все все узнают. Писали, что «Чертаново» хочет взять в аренду Якубу и Глушенкова. Откуда это взяли?

— А это не так?

— На самом деле, мы с Якубой разговаривали. Про него, наверное, можно говорить, что он одной ногой в «Чертаново». Берем у «Крыльев» в аренду до конца сезона. Что касается Колесниченко и «Зенита»? Не знаю. Если так, то его выбор. Наверное, он выбрал ЦСКА. Мне сложно отвечать за Кирилла.

— Но вы планируете заработать на Колесниченко, как в прошлом году на Умярове, Глушенкове, Зиньковском?

— Если бы была такая возможность, мы бы заработали. А как получится, я пока не знаю. Рано о чем-то говорить. Нам никто еще ничего не предлагал. Сейчас Кирилл поехал туда просто на просмотр. В этом сезоне он почти не играл, так как получил травму в самом начале чемпионата. Ему сделали операцию. Дай бог, чтобы у него получилось. (Константин Алексеев)