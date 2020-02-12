Директор «Чертаново» не против арендовать Глушенкова у «Спартака»

Директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что не отказался бы арендовать полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, но не обсуждал этот вопрос с руководством красно-белых. Ранее стало известно, что Глушенков переведен во вторую команду «Спартака» и не поедет с основой на третий сбор в Сочи.

— Футбольная жизнь такая, Максиму нельзя опускать руки, ему нужно доказывать, пробиваться через «Спартак-2» в основную команду, — сказал Ларин.

— Нет ли у «Чертаново» желания взять Глушенкова в аренду?

— У нас всегда есть желание, но есть же «Спартак». Не могу ничего сказать, мы по этому вопросу не общались. Если Максим захочет, то ему нужно решать этот вопрос со «Спартаком». Мы всегда рады его видеть.

Глушенков перешел в «Спартак» из «Чертаново» зимой 2019 года, на счету 20-летнего полузащитника 6 матчей за основную команду красно-белых без результативных действий. За «Спартак-2» футболист провел 10 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи. (Иван Торопцев)