Директор академии "Краснодара": "Мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище"

Коммерческий директор и руководитель академии "Краснодара" Арам Фундукян отметил, что команда и впредь будет стараться показывать эффектный футбол. Так он прокомментировал ничью в матче 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:2).

– Да, мы вчера не выиграли. Но признайтесь вы не могли оторвать взгляд от экрана все 90 минут. Потому что это и есть футбол! – написал в своем Твиттере Фундукян. – Наверное, мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище. Это и есть настоящий футбол.