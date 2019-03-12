13:38 12 марта | Футбол — РПЛ

Директор академии "Краснодара": "Мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище"

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Коммерческий директор и руководитель академии "Краснодара" Арам Фундукян отметил, что команда и впредь будет стараться показывать эффектный футбол. Так он прокомментировал ничью в матче 19-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:2).

– Да, мы вчера не выиграли. Но признайтесь вы не могли оторвать взгляд от экрана все 90 минут. Потому что это и есть футбол! – написал в своем Твиттере Фундукян. – Наверное, мы не всегда будем набирать очки, но всегда будем стараться обеспечить вам зрелище. Это и есть настоящий футбол.

Краснодар - Оренбург

 

Дополнительная информация

https://twitter.com/fundukyan/status/1105358133386371072

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