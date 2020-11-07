Динияр Билялетдинов: «Сдувается «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов в беседе с «СЭ» прокомментировал матч 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (2:2).

— Не знаю, почему сегодня получилась ничья с клубом, который на 11-ом месте в турнирной таблице. Может быть, сдувается «Спартак», я не знаю. Какие проблемы? Наверно, был разный уровень подготовки к матчу у соперников. Все равно «Спартак» — один из фаворитов чемпионата. Бывают такие результаты, ничего страшного, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Исправятся ли? Не уверен. Мне кажется, что «Спартаку» не хватает гибкости в тактике, потому что в принципе одно и то же играют, их изучают соперники. С каждым матчем все сложнее «Спартаку» будет чего-то добиваться. (Екатерина Звенигородская)