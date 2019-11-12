Динияр Билялетдинов: «Чемпионство-2004 помню хорошо, словно вчера было»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов вспомнил о чемпионском сезоне-2004. Сегодня, 12 ноября, исполнилось 15 лет, как железнодорожники завоевали второе золото в истории. В матче, принесшем чемпионство, «Локо» победил «Шинник» со счетом 2:0. Счет открыл Билялетдинов, которому тогда было 19 лет.

— Помню все хорошо, словно вчера было. Как будто на сервере лежит, а я достаю из нужных папок, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Билялетдинова. — Не только забитые мячи, кстати, но и упущенные голевые моменты — как сейчас перед глазами... Да и про «золото"-2004 уже вспоминали с утра. Звонили, писали, поздравляли...

— Кто первым?

— Дейвидас Чеснаускис. Он сейчас у себя в Литве, в «Жальгирисе», спортивный директор.

— С кем еще из той команды 2004 года общаетесь?

— Со многими, но больше, наверное, с Димой Сычёвым, который сейчас вернулся из Армении, играл там за «Пюник».

— Он ведь в том сезоне вообще футболистом года был признан...

— Да, вернулся в Россию из французского «Марселя» — и сразу удачно влился в команду. Как начал забивать — так и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Состав тогда у нас вообще супер был — мощнейший! Пробиться в основу очень тяжело, если говорить, допустим, о моей позиции: Гуренко, Измайлов, Лоськов, Маминов, Хохлов, бразилец Лима по ходу сезона усилил... При том что играли мы по сути в четыре центральных полузащитника, крайних-то среди нас не было, только по ситуации могли в игре на фланге оказаться.