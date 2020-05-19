Динамовцы пройдут повторное тестирование на коронавирус. Первое принесло пять положительных проб

По данным «СЭ», в среду, 20 мая, динамовцы в полном составе пройдут еще один тест на коронавирус. После этого будет принято решение о дальнейших шагах по возобновлению тренировочного процесса.

Напомним, что первое тестирование, проведенное в субботу, 16 мая, выявило Covid-19 у трех футболистов, тренера вратарей Дмитрия Изотова, а также директора медицинского департамента Алексея Плескова. (Константин Алексеев)

Все футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список дополняется