«Динамо» завтра приступает к тренировкам. Всего 16 человек
17:20
Как стало известно «СЭ», повторный тест на коронавирус, который динамовцы вчера прошли из-за пяти положительных результатов первого тестирования, дал отрицательные результаты.
Завтра вечером команда Кирилла Новикова приступит к тренировкам на базе в Новогорске. В занятиях смогут принять участие 16 футболистов.
Трое игроков изолированы из-за положительных тестов на Covid-19, еще трое (в том числе Заурбек Плиев, остающийся во Владикавказе) имели контакты с зараженными, а четверо легионеров (Филипп, Нжи, Шиманьски и Хильемарк) только прибыли в Россию, им предстоит двухнедельный карантин.
Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. (Константин Алексеев)
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