«Динамо» забило шесть мячей «Уфе» в матче молодежного первенства
15 сентября 2019, 16:05
В матче 9-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Динамо» принимало «Уфу». Москвичи разгромили соперника со счетом 6:0.
Бело-голубые набрали 19 очков и сохраняют первую строчку в турнирной таблице.
Молодежные команды
9-й тур
«Динамо — мол.» (Москва) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 6:0 (3:0)
Голы: Гоманюк, 20 (1:0). Гоманюк, 35 (2:0). Школик, 40 (3:0). Школик, 64 (4:0). Гильманшин, 83 — в свои ворота (5:0). Школик, 89 (6:0).
Судья: Антошко (Владивосток).
15 сентября. Химки. Стадион «Новогорск-Динамо».
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