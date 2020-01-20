«Динамо» забило пять голов в ворота «Заглембе», Игбун оформил хет-трик

«Динамо» разгромил польский «Заглембе» в товарищеском матче на сборах в Турции — 5:1.

В составе победителей отличились Максимилиан Филипп и Кирилл Панченко, хет-трик оформил Силвестр Игбун. За польский клуб забил Якуб Тосик.

Следующий матч «Динамо» проведет 28 января против «Лехии».

Товарищеские матчи. Клубы

«Заглембе Л» — «Динамо» — 1:5 (0:1)

Голы: Филипп, 43 (0:1). Игбун, 60 (0:2). Игбун, 68 (0:3). Игбун, 79 (0:4). Тосик, 87 — с пенальти (1:4). Панченко, 90+1 (1:5).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Ордец (Плиев, 46), Шуньич (Евгеньев, 46), Скопинцев (Калинин, 46), Паршивлюк (Морозов, 46), Нойштедтер (Жоаузинью, 46), Рауш (Панченко, 46), Юсупов (Каборе, 46), Шиманьски (Кардозу, 46), Филипп (Хильемарк, 46), Нжи (Игбун, 46).

20 января. Белек. Стадион «Calista Luxury Resort Sports Center».