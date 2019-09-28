«Динамо» выйдет на матч с «Ростовом» в белой форме

«Ростов» сыграет в желтой форме в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо». Москвичи же выступят в белом комплекте.

Игра «Ростов» — «Динамо» начнется 28 сентября в 16:30. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи