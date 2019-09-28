«Динамо» выйдет на матч с «Ростовом» в белой форме
28 сентября 2019, 12:30
«Ростов» сыграет в желтой форме в матче 11-го тура чемпионата России с «Динамо». Москвичи же выступят в белом комплекте.
Игра «Ростов» — «Динамо» начнется 28 сентября в 16:30. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи
? #РостовАрена— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) September 28, 2019
? #РПЛ #11тур
? #РостовДинамо
? 16:30
? @matchpremier
Верим в команДу!?? pic.twitter.com/8I65jcKCnq
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