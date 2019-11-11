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«Динамо» выступило с заявлением по поводу ситуации после матча с «Рубином»

11 ноября 2019, 18:57
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«Динамо» выступило с официальным заявлением по поводу ситуации в матче 16-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:0). После окончания встречи клубы устроили перпалку в соцсетях.

— Футбольный клуб «Динамо» с большим уважением относится ко всем участникам футбольного сообщества, всем своим коллегам, представителям средств массовой информации, — говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».

В своей работе мы исходим из того, что соблюдение этических норм является одним из главных принципов взаимодействия и сотрудничества.

В этой связи считаем недопустимым безосновательно приписывать сотрудникам нашего клуба якобы имевшие место оскорбительные выражения в адрес представителей «Рубина» и в угоду кликабельности авторских материалов раздувать конфликт, для которого нет никаких поводов.

Призываем в рамках осуществления профессиональной деятельности не переходить в плоскость вседозволенности и оставляем за собой право защищать честь и достоинство своих сотрудников в юридическом поле.

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Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=14847

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