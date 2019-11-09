«Динамо» впервые за 13 лет победило в Казани

В матче 16-го тура чемпионата России «Динамо», благодаря голу Себастьяна Шиманьски, обыграло «Рубин» (1:0). Бело-голубые впервые с ноября 2006 года добились успеха в Казани. 13 лет назад минимальную победу команде Андрея Кобелева принес Дерлей. С остальных 15 выездов в столицу Татарстана динамовцы привезли пять ничьих при десяти поражениях. (Кирилл Бурдаков)

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