"Динамо" впервые в сезоне победило в гостях

"Динамо", благодаря голу Вячеслава Грулева на четвертой добавленной минуте, одолело "Уфу" в матче 18-го тура премьер-лиги (2:1).

Для бело-голубых победа в столице Башкирии стала первой гостевой в текущем чемпионате (+1=6-3, мячи 6-10). Таким образом, единственным клубом, не добившимся успехов на выезде осталась "Уфа" (+0=5-3, мячи 4-9). Лучше всех на чужих полях играет "Зенит", набравший 18 очков в 10 матчах (+6=0-4, мячи 12-10). (Кирилл Бурдаков)12:37

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