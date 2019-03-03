13:43 3 марта | Футбол — РПЛ

"Динамо" впервые в сезоне победило в гостях

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"Динамо", благодаря голу Вячеслава Грулева на четвертой добавленной минуте, одолело "Уфу" в матче 18-го тура премьер-лиги (2:1).

Для бело-голубых победа в столице Башкирии стала первой гостевой в текущем чемпионате (+1=6-3, мячи 6-10). Таким образом, единственным клубом, не добившимся успехов на выезде осталась "Уфа" (+0=5-3, мячи 4-9). Лучше всех на чужих полях играет "Зенит", набравший 18 очков в 10 матчах (+6=0-4, мячи 12-10). (Кирилл Бурдаков)12:37

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Уфа - Динамо

 

Результаты опроса

16273 чел.

Как закончится матч 18-го тура РПЛ "Спартак" - "Краснодар"?
5.2%
Крупной победой "Спартака"
31.8%
Победой "Спартака" с разностью в один-два мяча
21.1%
Результативной ничьей
4.7%
Нулевой ничьей
30.5%
Победой "Краснодара" с разностью в один-два мяча
6.6%
Крупной победой "Краснодара"

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 18-й тур. "Спартак" - "Краснодар" и другие матчи
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