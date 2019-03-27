"Динамо" в этом сезоне может не сыграть на новой арене в Петровском парке

До конца текущего сезона московское "Динамо" будет играть домашние матчи в Химках.

Об этом "СЭ" рассказал президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

– Предварительно руководители клуба сказали так – все матчи этого сезона, пока не будет заменен газон, и поле не приведут в порядок, будут проведены на "Арене-Химки", – сказал Прядкин.

До конца текущего сезона бело-голубые проведут шесть домашних матчей – с "Локо" в 21-м туре, с "Краснодаром" (23-й тур), "Крыльями" (24-й тур), с "Ахматом" (26-й тур), с "Ростовом" (28-й тур), с "Арсеналом" (30-й тур). (Сергей Егоров)

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