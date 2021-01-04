«Динамо» в ближайшее время продлит соглашение с самым молодым игроком РПЛ Захаряном

По данным «СЭ», «Динамо» близко к продлению соглашения с Арсеном Захаряном, которое истекало летом нынешнего года. Стороны договорились по всем принципиальным вопросам, в ближайшее время новый контракт должен быть подписан. 17-летний футболист — самый молодой из выходивших на поле в нынешнем сезоне РПЛ.

Издание The Guardian недавно включило центрального полузащитника в ежегодный список топ-60 лучших молодых футболистов мира.

(Константин Алексеев)