«Динамо» в ближайшее время продлит соглашение с самым молодым игроком РПЛ Захаряном
4 января 2021, 21:50
По данным «СЭ», «Динамо» близко к продлению соглашения с Арсеном Захаряном, которое истекало летом нынешнего года. Стороны договорились по всем принципиальным вопросам, в ближайшее время новый контракт должен быть подписан. 17-летний футболист — самый молодой из выходивших на поле в нынешнем сезоне РПЛ.
Издание The Guardian недавно включило центрального полузащитника в ежегодный список топ-60 лучших молодых футболистов мира.
(Константин Алексеев)
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю