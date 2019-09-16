«Динамо» — «Уфа»: Мешков отменил пенальти в ворота гостей после просмотра ВАР
«Динамо» дома принимает «Уфу» в матче 9-го тура чемпионата России. Главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей на 6-й минуте игры, но отменил свое решение спустя две минуты после просмотра ВАР.
? Спорный эпизод, который чуть не привёл к назначению пенальти в ворота гостей.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 16, 2019
? Согласны с решением арбитра?
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Мешков сперва назначил 11-метровый в ворота уфимцев, посчитав, что мяч попал в руку защитника Данилы Кругового.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Уфа».
#ДинамоУфа — 0?:0?— СЭ Футбол (@se_football) September 16, 2019
Мешков отменяет решение о пенальти, посмотрев повтор
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