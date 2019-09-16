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«Динамо» — «Уфа»: Игбун в старте хозяев, Шунин остался в запасе москвичей

16 сентября 2019, 18:52
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Стали известы стартовые составы «Динамо» и «Уфы» на матч 9-го тура чемпионата России против. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20.00 (мск).

С первых минут встречу начнет форвард столичной команды Силвестр Игбун, который выступает за «Динамо» на правах аренды в текущем сезоне. 29-летний нигериец принадлежит «Уфе».

Голкипер Антон Шунин остался в запасе москвичей. Футболист получил травму задней поверхности бедра в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Стартовый состав «Динамо»: Лещук — Рауш, Евгеньев, Рыков, Паршивлюк — Нойштедтер, Юсупов, Филипп — Нжи, Игбун, Жоаузинью.

Запасные: Шунин, Плиев, Морозов, Калинин, Ордец, Грулев, Кардозу, Шиманьски, Хильемарк, Панченко, Шейдаев.

Стартовый состав «Уфы»: Беленов — Йокич, Сухов, Аликин, Табидзе, Круговой — Фомин, Емельянов, Карп, Тилль — Кротов.

Запасные: Шафинский, Терентьев, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Козлов, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Уфа».

Динамо — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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