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«Динамо» сыграло вничью с «Кайратом»

13 февраля 2020, 18:58
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В товарищеском матче «Динамо» сыграло вничью с казахстанским клубом «Кайрат» (1:1).

Единственный мяч у российского клуба забил Силвестр Игбун. У «Кайрата» отличился Данияр Усенов.

Вместо удаленного Тони Шуньича по разрешению арбитра на поле вышел Антон Соснин.

По медицинским показаниям эту игру пропустил Максимилиан Филипп.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Кайрат» — 1:1 (0:0)

Голы: Усенов, 57 (0:1). Игбун, 72 (1:1).

«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Рауш (Рыков, 46), Шуньич (Соснин, 80), Шиманьски, Панченко (Юсупов, 46), Игбун, Комличенко (Нжи, 72).

Предупреждения: Шиманьски, 62. Рыков, 67. Паршивлюк, 80.

Удаление: Шуньич («Динамо»), 80.

13 февраля. Белек. Стадион Поле отеля «Корнелия Даймонд».

Динамо — Кайрат

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