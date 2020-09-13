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«Динамо» — «Рубин»: видеотрансляция матча чемпионата России

13 сентября 2020, 15:00
«Динамо» на своем поле примет «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Динамо» на своем поле примет «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в чемпионате России, обе встречи завершились со счетом 1:0. Отметим, что команды не забивали больше двух мячей в одной встрече с апреля 2016 года.

Следить за матчем «Динамо» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Динамо» — «Рубин»

Динамо — Рубин

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