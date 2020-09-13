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«Динамо» — «Рубин»: Кварацхелия покинул поле на носилках

13 сентября 2020, 17:35
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был заменен в первом тайме матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Хавбек получил удар в голову дважды за 15 минут, после чего покинул поле на носиках и был заменен на 44-й минуте.

Динамо — Рубин

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