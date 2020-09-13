«Динамо» — «Рубин»: Кварацхелия покинул поле на носилках
13 сентября 2020, 17:35
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был заменен в первом тайме матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».
Хавбек получил удар в голову дважды за 15 минут, после чего покинул поле на носиках и был заменен на 44-й минуте.
44' | ? Замена:— «Рубин» Казань (@fcrk) September 13, 2020
? Бакаев
? Кварацхелия
Второй раз за 15 минут нанесли удар Хвиче по носу... Вынужденная замена уже на 44-й минуте. Здоровья, Квара! #ДинамоРубин 0??:1?? pic.twitter.com/QKhRpKmRaA
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