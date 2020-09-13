Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия был заменен в первом тайме матча 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Хавбек получил удар в голову дважды за 15 минут, после чего покинул поле на носиках и был заменен на 44-й минуте.