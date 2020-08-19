«Динамо» забило дважды в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Ростова».

Сначала был назначен 11-метровый с помощью ВАР. На 41-й минуте пенальти реализовал Максимилиан Филипп. Это его пятый точный удар с «точки» в российских соревнованиях.

На 45-й минуте второй мяч забил Николай Комличенко. Счет матча — 2:0 в пользу «Динамо».