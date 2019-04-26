"Динамо" с разгромным счетом победило "Ахмат" в матче 26-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (4:1). Бело-голубые набрали 48 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице. "Ахмат" с 30 баллами располагается на 11-й строчке.

Молодежные команды

26-й тур

"Динамо - мол." (Москва) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 4:1 (1:1)

Голы: Тюкавин, 20 (1:0). Осмоловский, 43 (1:1). Глущенков, 60 (2:1). Мазурин, 72 (3:1). Калачев, 74 (4:1).

Судья: Смолин (Вологда).

26 апреля. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".

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