«Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо». Алексей и Антон Миранчуки забили по голу
«Динамо» на своем поле в матче 6-го тура РПЛ уступило «Локомотиву» (1:2).
На 3-й минуте в своей дебютной игре отличился немецкий нападающий бело-голубых Максимилиан Филипп. Форвард забил ударом со штрафного с острого угла — с отскоком от каркаса ворот и вратаря соперника Гильерме.
Железнодорожники ответили ударами Алексея Миранчука (с пенальти) и Антона Миранчука.
Для Юрия Семина эта встреча стала 600-й в качестве главного тренера в чемпионате России.
«Локомотив» (13 очков) догнал идущий вторым «Краснодар», «Динамо» (5 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
6-й тур
«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Филипп, 3 (1:0). Ал.Миранчук, 28 — с пенальти (1:1). Ант.Миранчук, 82 (1:2).
«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Рыков, Шуньич (Ордец, 64), Плиев, Шиманьски (Кардозу, 59), Каборе, Нойштедтер, Нжи, Филипп (Грулев, 83), Шейдаев.
«Локомотив» (Москва): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жемалетдинов (Живоглядов, 90+1), Баринов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук, Смолов (Джорджевич, 78).
Предупреждения: Баринов, 2. Шиманьски, 13. Шуньич, 48. Крыховяк, 67. Идову, 68. Игнатьев, 84. Гильерме, 87.
Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Сухой (Люберцы). Вилков (Нижний Новгород).
18 августа. Москва. Стадион «Динамо». 17837 зрителей.
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https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/