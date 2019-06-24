"Динамо" продлит контракт с Шуниным, Евгеньевым и Морозовым

По информации "СЭ", московское "Динамо" продлит контракты с тремя футболистами основного состава.

Речь идет о защитниках Григории Морозове (25 лет), Романе Евгеньеве (20 лет) и вратаре Антоне Шунине (32 года). Контракты будут продлены сроком на три года. (Сергей Егоров)

В минувшем сезоне Морозов провел 24 матча за "Динамо" и отметился 1 голевым пасом. Евгеньев принял участие с 19 встречах в составе бело-голубых. Шунин провел 30 игр, в которых пропустил 38 голов.

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