"Динамо" приготовило подарок Дженнифер Лопес. Ее ждет футболка с номером Рыкова

Официальный Instagram "Динамо" опубликовал новую фотографию. Москвичи приготовили подарочную футболку с 4-м номером американской певице Дженнифер Лопес, которая проводит концерт 4 августа на стадионе "ВТБ-Арена".

"В гримерке Дженнифер Лопес ждет сюрприз", – написано в Instgram "Динамо".

Отметим, что под 4-м номером за "Динамо" выступает защитник Владимир Рыков.

Лопес проводит турне в честь своего юбилея - на прошлой неделе ей исполнилось 50 лет.

Малкин со своей женой посетил концерт Дженнифер Лопес в Москве