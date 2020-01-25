«Динамо» представит новичка в прямом эфире

«Динамо» анонсировало представление новичка. Как информирует клубная пресс-служба, он подпишет контракт в прямом эфире в Youtube.

По данным «СЭ», им должен стать форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко.

Соглашение будет рассчитано на 4,5 года, стоимость трансфера — 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 24-летний Комличенко в 33 матчах за «Младу Болеслав» забил 29 голов. В нынешнем — 13 мячей в 20 встречах.