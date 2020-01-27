«Динамо» поздравило Шунина с днем рождения
11:38
«Динамо» поздравило своего вратаря Антона Шунина с днем рождения. Голкиперу исполнилось 33 года.
— Голкиперу и капитану московского «Динамо» Антону Шунину — 33. С днем рождения! — говорится в сообщении в Twitter.
Шунин всю карьеру выступает за «Динамо». В составе москвичей вратарь стал бронзовым призером чемпионата России-2008, а также победителем ФНЛ и финалистом Кубка России.
В текущем сезоне Шунин провел 11 матчей, в которых пропустил 8 мячей.
? Голкиперу и капитану московского #Динамо Антону Шунину — 3?3?! С днем рождения! pic.twitter.com/LH9pnpNZVn— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 27, 2020
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