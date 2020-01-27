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«Динамо» поздравило Шунина с днем рождения

11:38
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«Динамо» поздравило своего вратаря Антона Шунина с днем рождения. Голкиперу исполнилось 33 года.

— Голкиперу и капитану московского «Динамо» Антону Шунину — 33. С днем рождения! — говорится в сообщении в Twitter.

Шунин всю карьеру выступает за «Динамо». В составе москвичей вратарь стал бронзовым призером чемпионата России-2008, а также победителем ФНЛ и финалистом Кубка России.

В текущем сезоне Шунин провел 11 матчей, в которых пропустил 8 мячей.

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