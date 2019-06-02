"Динамо" поздравило Черных с рождением первенца

Полузащитник "Динамо" Федор Черных стал отцом, информирует официальный Твиттер московской команды. Супруга 28-летнего литовца родила сына Матвея.
– От всей души поздравляем Федора с этим важным событием в жизни и желаем родителям терпения, а Матвею Черных расти здоровым и счастливым, – написано в Твиттере "Динамо".
В прошедшем сезоне Черных провел 24 матча за "Динамо" и забил два гола.
В семье полузащитника @FCDM_official Фёдора Черных и его супруги Валерии родился первенец. Мальчика назвали Матвеем. От всей души поздравляем Фёдора с этим важным событием в жизни и желаем родителям терпения, а Матвею Черных расти здоровым и счастливым! #твоякоманДа pic.twitter.com/0nMKyz96zF— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 июня 2019 г.
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