«Динамо» показало фото с первой тренировки Фомина
3 августа 2020, 18:57
Официальный Twitter «Динамо» опубликовал фотографии с тренировки команды. В ней принял участие хавбек Даниил Фомин, новичок бело-голубых.
В понедельник «Динамо» объявило о переходе из «Уфы» 23-летнего Фомина. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.
В минувшем сезоне Фомин провел за уфимцев 29 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.
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