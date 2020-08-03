«Динамо» показало фото с первой тренировки Фомина

Официальный Twitter «Динамо» опубликовал фотографии с тренировки команды. В ней принял участие хавбек Даниил Фомин, новичок бело-голубых.

В понедельник «Динамо» объявило о переходе из «Уфы» 23-летнего Фомина. Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

В минувшем сезоне Фомин провел за уфимцев 29 матчей, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.