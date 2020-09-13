«Динамо» планирует подать жалобу на судейство Лапочкина

Как стало известно «СЭ», «Динамо» планирует подать обращение в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой рассмотреть и соответствующим образом оценить работу арбитра Сергея Лапочкина на матче бело-голубых с «Рубином» (0:1) в 7-м туре чемпионата России.

Вопросы у москвичей вызывают сразу несколько моментов. Во-первых, это назначение пенальти в их ворота, с которого «Рубин» забил единственный мяч в этой встрече. Динамовцы полагают, что в этом эпизоде игрок гостей Хвича Кварацхелия начал падать еще до контакта с защитником Иваном Ордецом. Об этом, в частности, на послематчевой пресс-конференции говорил главный тренер команды Кирилл Новиков, не отрицая, впрочем, того факта, что Ордец вообще зря пошел в подкат.

Во-вторых, удаление форварда бело-голубых Николая Комличенко, который в начале второго тайма в течении пяти минут получил две желтые карточки. Обе — за, по мнению Лапочкина, за неаккуратную борьбу в воздухе. Сначала с Иваном Игнатьевым, затем с Нильсоном Абильгором. За это же предупреждение в самом начале встречи было вынесено еще одному игроку «Динамо» — Ордецу. Причем во всех этих моментах нет каких-то явных ударов локтем в голову. По информации «СЭ», «Динамо» планирует обратиться в КДК РФС с просьбой аннулировать удаление Комличенко.

В-третьих, это желтая карточка, показанная на 35-й минуте защитнику бело-голубых Сергею Паршивлюку. Лапочкин посчитал, что он ударил локтем в голову Кварацхелию, хотя на повторах не видно акцентированного движения рукой со стороны динамовца в сторону соперника. В итоге Паршивлюк недоиграл матч до конца, получив в концовке еще одно предупреждение.

По мнению бело-голубых, все спорные моменты в этом матче — а каждый из приведенных выше эпизодов неоднозначен — Лапочкин трактовал в пользу «Рубина», что вызывает вопросы. (Дмитрий Сомов)