«Динамо» отложило решение по дальнейшим действиям до прояснения позиции РПЛ

«Динамо» продолжает работу в прежнем режиме — футболисты на домашнем карантине, они проводят тренировки, получая наставления от тренера по физподготовке Хосе Верчили в режиме видеоконференции.

Согласно сообщению на официальном сайте, такой порядок должен продлиться «как минимум до первого апреля». Однако, естественно, завтра команда к обычным тренировкам не приступит.

По данным «СЭ», руководители и тренерский штаб решили определиться с планами после того, как РПЛ огласит свою позицию. Это должно произойти в первой декаде апреля. Вполне возможно, премьер-лига выработает какие-то рекомендации уже завтра — после видеоконференции с УЕФА. (Константин Алексеев)