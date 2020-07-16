«Динамо» опубликовало победное фото в раздевалке после матча с «Уфой»

«Динамо» в Instagram опубликовало фото из раздевалки после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:0).

— +3. С победой, — говорится в сообщении.

После этого матча «Динамо» с 38 очками поднялось на шестую строчку в турнирной таблице, «Уфа» с 37 очками — на восьмом месте. Обе команды борются за шестое место, которое, в случае победы «Зенита» в Кубке России, дает право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы-2020/21.