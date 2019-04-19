"Динамо" одержало победу над "Крыльями Советов" в молодежном первенстве

"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (3:1) в матче 24-го тура молодежного первенства российской премьер-лиги. В составе победителей отличился нападающий Константин Тюкавин, а также защитники Дмитрий Владимиров и Богдан Зорин.

Единственный гол в составе гостей забил полузащитник Егор Новиков.

Молодежные команды

24-й тур

"Динамо – мол." (Москва) – "Крылья Советов – мол." (Самара) – 3:1 (3:0)

Голы: Тюкавин, 6 (1:0). Владимиров, 18 (2:0). Зорин, 39 (3:0). Новиков, 58 (3:1).

Судья: Жариков (Хабаровск).

19 апреля. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".