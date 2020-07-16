«Динамо» обыграло «Уфу» и поднялось на шестое место

«Динамо» в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ обыграло «Уфу» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Жоаузинью, реализовавший пенальти.

После этого матча «Динамо» с 38 очками поднялось на шестую строчку в турнирной таблице, «Уфа» с 37 очками — на восьмом месте. Обе команды борются за шестое место, которое, в случае победы «Зенита» в Кубке России, дает право участвовать в квалификационном раунде Лиги Европы-2020/21.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0)

Гол: Жоаузинью, 79 — с пенальти.

«Уфа»: Чернов, Аликин, Сухов, Круговой, Табидзе, Безденежных, Голубев, Емельянов, Тилль (Вомбергар, 76), Урунов, Бизяк.

«Динамо» (Москва): Шунин, Рыков, Нойштедтер, Морозов, Ордец, Скопинцев (Карапузов, 46), Жоаузинью, Хильемарк (Школик, 46), Панченко (Нжи, 62), Игбун (Каборе, 83), Комличенко (Грулев, 70).

Предупреждения: Емельянов, 55. Аликин, 72.

Судьи: Кукуян (Сочи). Веретешкин (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Стипиди (Краснодар).

16 июля. Уфа. Стадион «Нефтяник».