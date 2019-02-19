"Динамо" обыграло "Ордабасы"

"Динамо" одержал победу в товарищеском матче с казахстанским клубом "Ордабасы" (2:1). В составе победителей отличились Евгений Луценко и Жоаузинью (с пенальти).

Товарищеский матч

"Динамо" - "Ордабасы" - 2:1 (0:0)

Голы: Луценко, 48 (1:0). Жоаузинью, 53 - с пенальти (2:0). Адырбеков, 70 (2:1).

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов, Жоаузинью, Черных, Тетте, Луценко, Марков.

19 февраля. Белек. Стадион "Gloria Sports Arena".

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