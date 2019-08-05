"Динамо" объявило об уходе Тетте в "Газиантеп"

Как и сообщал "СЭ", опорный полузащитник Абдул Азиз Тетте покинул московское "Динамо" и перешел в турецкий "Газиантеп", информирует пресс-служба бело-голубых.

- Мы благодарим Азиза за его профессиональное отношение к делу, боевой настрой и самоотдачу. Удачи в дальнейшей карьере, Абдул, - говорится в сообщении "Динамо".

Отметим, что 29-летний ганец будет играть в одной команде с вратарем Юрием Лодыгиным, который не так давно перешел в "Газиантеп".