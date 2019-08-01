"Динамо" объявило о переходе Соу в "Ноттингем"

Полузащитник "Динамо" Самба Соу покинул команду и перешел в "Ноттингем Форест", сообщает официальный сайт российского клуба.

30-летний малиец в текущем сезоне провел один матч за "Динамо". В прошлом сезоне он сыграл 18 матчей и сделал одну голевую передачу.

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