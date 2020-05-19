Московское «Динамо» на официальном сайте клуба сделало заявление по поводу информации о заражении нескольких футболистов коронавирусной инфекцией.

— «Динамо» информирует о том, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек, — говорится в заявлении. — Коронавирус в активной фазе выявлен у Романа Евгеньева, он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций. У двух представителей клуба — пограничные значения показателей теста, в этих случаях для окончательных выводов необходимо изучить динамику с помощью повторных анализов. Еще у двух человек выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID-19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса. Тем не менее, все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, которые запланированы на самое ближайшее время.

Также сообщаем, что тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов, у которого коронавирус был выявлен ранее, еще до общего тестирования, находится на самоизоляции. С его стороны не было никаких контактов с командой и представителями клуба с начала апреля. На карантине также сейчас находится еще один футболист нашего клуба Заурбек Плиев, несмотря на то, что тест дал отрицательный результат на наличие коронавируса.

На данный момент планирование тренировочного процесса команды приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования. Решение о возобновлении работы команды и планов подготовки к проведению заключительной части чемпионата РПЛ будет принято позднее и с учетом ожидаемых разъяснений по факту официальных запросов в органы исполнительной и футбольной властей, в том числе касательно функционирования спортивных объектов.